Japans neuer Kaiser Naruhito ist am 1. Mai feierlich sein Amt angetreten. Die Zeremonie wurde im Kaiserpalast im Herzen von Tokio abgehalten, einen Tag nachdem Naruhitos Vater Akihito abgetreten ist. In seiner ersten Rede als Kaiser sagte Naruhito, er wolle den Kurs vorangegangener Kaiser fortführen, die Verfassung wahren, seiner Verantwortung als Symbol des Staates nachkommen und dem Volk und dessen Einheit beistehen. "Ich bete für das Glück des Volkes, die Weiterentwicklung der Nation und den Weltfrieden." Auch Japans Premierminister Shinzo Abe begrüßte den Kaiser als Symbol für die Einheit des Volkes und sagte, in einem sich rasch verändernden internationalen Klima wolle er dafür sorgen, dass Japan eine friedliche und hoffnungsvolle Zukunft erwarte. Mit dem Thronwechsel beginnt ein neues Zeitalter, die Ära Reiwa, was die Japaner am Mittwochvormittag mit Sake und traditionellem Gebäck feierten. Diese Frau sagte zum dem neuen Kaiser, dem 59-jährigen Naruhito und seiner 55-jährigen Frau Masako: "Man hat das Gefühl, dem Kaiser und der Kaiserin vertraut zu sein, sie haben eine ähnliche Sicht auf die Dinge wie wir." Anlässlich des historischen Tages wurden Sonderausgaben der Zeitung verteilt, diese Kaligraphie-Künstlerin schreibt "Herzlichen Glücklwunsch Reiwa" Es ist das erste Mal seit zweihundert Jahren, dass ein Kaiser zu Lebzeiten den Thron an seinen Nachfolgen abgibt.