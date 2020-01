In Hongkong hat das Jahr ebenso unruhig begonnen, wie es aufgehört hat. Am Neujahrstag kamen Zehntausende zu einer Kundgebung zusammen. "Wir sind heute wieder hier, weil die Regierung nicht auf unsere Forderungen eingeht, und weil die meisten von uns einfach genug haben von der Polizeigewalt. Heute ist der erste Tag im Jahr 2020, wir haben uns lange genug erholt, wir waren lange genug frustriert, und jetzt ist es wieder Zeit zusammenzukommen und der Welt zu zeigen, dass wir noch nicht aufgegeben haben." Bei der Demonstration am Mittwoch wurden Dutzende Demonstranten festgenommen. Auch Tränengas und Wasserwerfer kamen zum Einsatz. Über Nacht hatten die Demonstranten kurzzeitig einen Teil der Stadt blockiert, waren jedoch geflüchtet, als die Polizei Gummigeschosse und Tränengas einsetzte. Die frühere britische Kronkolonie ist seit 1997 eine chinesische Sonderverwaltungszone, in der die Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als in der Volksrepublik. Die Proteste richten sich vor allem gegen eine wachsende politische Einflussnahme vom chinesischen Festland. Chinas Präsident Xi Jinping sagte in seiner Neujahrsansprache, die Führung in Peking werde den Wohlstand und die Stabilität Hongkongs entschlossen schützen. Die chinesische Regierung bestreitet eine Einmischung in die Angelegenheiten der Sonderverwaltungszone und wirft dem Westen vor, die Unruhen anzuheizen. Seit die Proteste im Juni 2019 angefangen haben sind rund 6500 Menschen festgenommen worden.