STORY: Weltweit gab es große, bildgewaltige und beeindruckende Feierlichkeiten zum Beginn des neuen Jahres. Los ging es relativ früh, unter anderem in Australien. Sydney, Australien Dort wurde an der weltbekannten Harbour Bridge eine große Show abgefackelt. Nach Angaben der Organisatoren bestand das 12-minütige Feuerwerk aus 100.000 einzelnen pyrotechnischen Effekten. Hongkong, China Hongkong begrüßte das neue Jahr unter anderem mit einer multimedialen Lichtshow. Erst wenige Tage zuvor waren hier die coronabedingten Auflagen im Zusammenhang mit Gruppenversammlungen aufgehoben worden. Pjöngjang, Nordkorea Feierliche Bilder auch aus Nordkorea. Dort hat das neue Jahr den Staatsmedien zufolge mit einer abendlichen Gala begonnen. Überschattet wurde das Neujahrsfest allerdings von weiteren Meldungen über nordkoreanischen ballistische Raketentests. Paris, Frankreich Rund eine Million Menschen versammelten sich auf der Pariser Prachtstraße Champs Élysées, um mit einem großen Feuerwerk das Jahr 2023 einzuläuten. Der Arc de Triomphe erleuchtete in einem achtminütigen Feuerwerk. London, Großbritannien Und auch in der britischen Hauptstadt wurde das neue Jahr mit einem großen Feuerwerk eingeläutet. Der legendäre Big Ben lieferte dazu den entsprechenden Sound. New York, USA Gefeiert wurde auch am New Yorker Times Square. Doch statt Feuerwerk konnten eher funkensprühende Emotionen beobachtet werden. Rio de Janeiro, Brasilien Auch an der Copacabana erstrahlte der Himmel. Die Veranstalter zählten rund zwei Millionen Teilnehmer bei der dortigen Neujahrsfeier. Santos, Brasilien Und abschließend Beobachtungen aus Santos. Hier traf der Rückblick in die Vergangenheit mit der Freude auf das neue Jahr zusammen: Eine aufwändige Drohnen-Show zeigte Bilder im Zusammenhängen mit dem kürzlich verstorbenen Fußballidol Pelé. Er wurde 82 Jahre alt und hatte den Ort an der Küste unweit von São Paulo weltbekannt gemacht.

