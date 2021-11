In Neuseelands Hauptstadt Wellington sind am Dienstag tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Impfpflicht und Corona-Einschränkungen zu demonstrieren. Vor dem Parlamentsgebäude herrschten strenge Sicherheitsvorkehrungen. O-TON DEMONSTRANT: "Ich bin hier für die Freiheit. Was die Regierung tut, das geht komplett gegen die Freiheit. Ich glaube, es unmoralisch, die Leute zu etwas zu zwingen, was man nicht rückgängig machen kann. Das geht gegen alles, was ich weiß und glaube." O-TON DEMONSTRANT: "Ich will meine Freiheit zurück. Wenn die diese Scheiße weiter machen, wird das für niemanden gut enden, so einfach ist das." Seit die Deltavariante auf die Inselgruppe gelangte, schnellten auch hier die Infektionszahlen in die Höhe. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern forderte daraufhin eine Impfpflicht für Lehrer, Pfleger und Ärzte. Sie sagte, nur wenn 90 Prozent der Menschen geimpft seien, könnten die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder aufgehoben werden.

Mehr