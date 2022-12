STORY: Wer in Neuseeland am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurde, der wird im Land selbst nie legal Zigaretten kaufen können. Das Parlament in Wellington hat am Dienstag ein neues Tabakgesetz, das genau das vorsieht, beschlossen. Das Gesetz hat damit Vorbildcharakter für den Rest der Welt hat. Damit will das Land bis 2025 rauchfrei werden. Ayesha Verrall, Stellvertretende Gesundheitsministerin "Es gibt keinen guten Grund, ein Produkt zuzulassen, das die Hälfte der Menschen, die es benutzen, tötet. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir dem in Zukunft ein Ende setzen werden, wenn wir dieses Gesetz verabschieden. Dieses Gesetz wird einen Generationswechsel herbeiführen und unserer Jugend ein Vermächtnis in Form einer besseren Gesundheit hinterlassen. Es wird die Zahl der Krankenhausaufenthalte reduzieren und die Belastung durch rauchbedingte Krankheiten verringern. Es wird Tausende von Leben retten und Milliarden für das künftige Gesundheitssystem bringen." Schon jetzt können in Neuseeland nur Erwachsene über 18 Jahren legal Zigaretten kaufen.

Mehr