STORY: Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Auf einer Pressekonferenz sagte Arden am Donnerstag, sie habe keine Kraft mehr, Neuseeland weiter zu führen. Sie werde spätestens Anfang Februar zurücktreten und auch nicht für eine Wiederwahl antreten. "In diesem Sommer hatte ich gehofft, mich nicht nur auf ein weiteres Jahr, sondern auf eine weitere Legislatur vorbereiten zu können. Das ist mir nicht gelungen. "Ich weiß, dass es nach dieser Entscheidung viele Diskussionen darüber geben wird, was der sogenannte 'wahre Grund' ist. Ich kann Ihnen sagen, dass es das ist, was ich Ihnen hier heute mitteile. Der einzige interessante Aspekt, den Sie finden werden, ist, dass ich nach sechs Jahren mit einigen großen Herausforderungen immer noch ein Mensch bin. Politiker sind Menschen. Wir geben alles, was wir können, so lange wir können, und dann ist es Zeit. Und für mich ist es Zeit." Die 42-jährige Politikerin, die zeitweise mit Tränen kämpfte, sagte, ihre fast sechs Jahre als Premierministerin seien eine harte Zeit gewesen. Ardern musste in ihrer Amtszeit die Terroranschläge auf zwei Moscheen in Christchurch, Erdbeben, politische und wirtschaftliche Krisen und die Corona-Pandemie bewältigen. Die regierende neuseeländische Labour-Partei wird am Sonntag einen neuen Vorsitzenden wählen. Der oder die Parteivorsitzende wird bis zur nächsten Parlamentswahl am 14. Oktober auch das Amt des Premierministers ausüben.

