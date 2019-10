Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat sich am Samstag dafür ausgesprochen ein offeneres Gespräch über die Kolonialgeschichte ihres Landes zu führen. Am fünften Oktober feiert man in Neuseeland die Landung des britischen Entdeckers James Cook vor 250 Jahren. Ardern kam zu Feierlichkeiten in Gisborne, wo eine Flotte traditioneller Waka Schiffe von einer Willkommenszeremonie der indigenen Maori empfangen wurde. „So erzählen wir unsere Geschichte vollständig. Wir hatten in Neuseeland auch in der Vergangenheit Gedenkfeiern, aber keine, die die Navigationsgeschichte der Maori gewürdigt hat. Aber das ist ein wichtiger Teil der Geschichte und es ist der Anfang der Geschichte." Ardern sagte, es sei wichtig anzuerkennen, dass bei der Landung der Briten Menschen ums Leben gekommen seien und dies bei der Geschichtsschreibung nicht auszulassen. Vor wenigen Tagen hatte eine britische Gesandte in einer offiziellen Erklärung bedauert, dass neun Menschen von der Schiffsbesatzung James Cooks getötet worden waren. Einer offiziellen Entschuldigung kam dies jedoch nicht gleich. Dieser Besucher der Zeremonie sagte: „Die Geschichte braucht ihren Raum, und unsere Sprache ist für die Zukunft aller Neuseeländer wichtig, nicht nur für Maoris, um eben eine kulturelle Sichtweise entwickeln zu können, dank der wir uns gegenseitig verstehen und zusammen wachsen können." Großbritannien war von 1840 bis 1947 Kolonialmacht in Neuseeland.