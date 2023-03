STORY: Viele neue Gesichter beim DFB am Montag beim öffentlichen Training in Frankfurt am Main. Bundestrainer Hansi Flick hat für die Länderspiele gegen Peru am 25. März in Mainz und drei Tage später in Köln gegen Belgien gleich mehrere Neulinge nominiert. Darunter Marius Wolf von Borussia Dortmund, Josha Vagnoman vom VFB Stuttgart und Kevin Schade, der in der englischen Premier League für den FC Brentford spielt. Flick hatte die Nominierung der Neuen damit begründet, dass der Kader breiter aufgestellt werden müsse und man mehr Alternativen brauche. "Wir sind happy mit dem Kader, den wir jetzt zur Verfügung haben. Wenn man dann noch sieht, welche Spieler dann zu Hause sind, dann muss man schon sagen, dass es ein gutes Team werden kann. Und klar ist es so, dass wir natürlich erwarten, von jedem Einzelnen, der auf dem Platz steht, dass er mit Leidenschaft, aber auch mit der Überzeugung auch auf dem Platz steht, um, sagen wir mal, hier die Farben von Deutschland auch zu vertreten. Und ich glaube, wenn auf dem Platz diese Leidenschaft zu spüren ist, dann geht es auch auf die Fans über." Die Fans - auch das hatte Flick angekündigt - sollen durch guten und leidenschaftlichen Fußball wieder für die Nationalmannschaft begeistert werden. Nach der enttäuschenden WM in Katar sicherlich keine einfache Aufgabe. Für das öffentliche Training in Frankfurt hatten sich immerhin 3500 Zuschauer ein kostenloses Ticket besorgt. Und für die gab es reichlich Autogramme und auch Fotos mit den Spielern.

