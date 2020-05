In diesem Restaurant in Manhattan laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung nach wochenlanger coronabedingter Schließung auf Hochtouren. Stratis Morfogen, Geschäftsführer des Restaurants "Brooklyn Chop House" beschreibt in New York seine kreative Lösung für den neuen Arbeitsalltag: "Wir wissen, dass es sehr schwer ist, mit einer Maske zu arbeiten. Wir müssen mit Gästen sprechen. Also haben wir eine spezielle Mütze kreiert, damit es auch ein bisschen lustig ist und damit meine Mitarbeiter das tragen. Und sie ist sogar sehr bequem. Das Visier reicht bis zu meinem Brustbein. Wir werden dazu eine Maske tragen. Aber die wird vielleicht runterrutschen und den Mund freilegen. Denn wir müssen sprechen und kommunizieren in unserem Geschäft. Aber alle meine Mitarbeiter - von den Köchen bis zum Empfang - werden das tragen." Hinzukommen werden in diesem Restaurant auch noch Temperaturkontrollen am Eingang, Trennscheiben zwischen den Tischen sowie bereitstehende Desinfektionstücher. Der Geschäftsführer schätzt, dass die Änderungen im Brooklyn Chop House etwa 15.000 US-Dollar kosten werden und dass die Kapazität des Restaurants mit 200 Sitzplätzen nach der Eröffnung um 30% geringer sein wird. Doch noch länger geschlossen zu bleiben ist keine Option, da die wirtschaftliche Lage zurzeit extrem kritisch ist. Schätzungen der US-amerikanischen Fachverbände sagen, dass im April etwa 5,5 Millionen Angestellte in der Restaurantbranche ihre Arbeit verloren haben.