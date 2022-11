STORY: Bewege ich mich oder bewegt sich der Raum? Ja, das kann einen fast zur Verzweiflung treiben. Eine atemberaubende Weihnachtsausstellung, die "Spectacular Factory" von ARTECHOUSE: The Holiday Multiverse" taucht die Betrachter im New Yorker Chelsea Market in ein Meer festlicher Stimmung. Der ARTECHOUSE-Gründer Sandro Kereselidze erklärt: "Es geht darum, die Weihnachtsstimmung zu entfachen, die Hoffnung, die strahlende Zukunft. Wenn die Leute uns wieder verlassen, können sie mit dem warmen Gefühl gehen, dass das Leben schön ist. Bei all den Höhen und Tiefen, all den Achterbahnen, all den verrückten Dingen, die wir durchmachen, ist das Leben schön. Es ist ein Segen, am Leben zu sein." Die digitale Technologie wurde eigens entwickelt. Bilder werden auf Panoramabildschirme projiziert. Es entsteht ein Multiversum der Feiertagsstimmung - und das noch bis zum, 8. Januar.

