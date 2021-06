Im US-Bundesstaat New York werden nahezu alle Corona-Einschränkungen aufgehoben. Lediglich Maßnahmen, die auf Richtlinien der US-Gesundheitsbehörde CDC fußen, bleiben in Kraft, teilte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo mit. Betroffen davon sind etwa das öffentliche Verkehrs- und Gesundheitswesen. Die letzten vom Bundesstaat selbst angeordneten und bislang noch nicht zurückgenommenen Einschränkungen im kommerziellen und sozialen Bereich würden aber umgehend aufgehoben. Ein Grund für ihn ein Feuerwerk am Abend zu veranstalten. Im ganzen Bundesstaat waren am Abend Lichtspiele am Himmel zu sehen. Cuomo begründet die Aufhebung damit, dass mittlerweile 70 Prozent der Erwachsenen in dem Bundesstaat mindestens eine Impfdosis erhalten hätten. New York zählte mit der gleichnamigen Millionenmetropole im vergangenen Jahr zu den Pandemie-Brennpunkten in den USA.

