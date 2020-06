New York City erwacht langsam aus dem Lockdown. Genau 100 Tage, nachdem der erste Coronavirus-Fall in der Millionenmetropole bestätigt worden war, begannen am Montag einige Menschen wieder an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo ergriff symbolisch ein Geländer in der U-Bahn. Hier wird jeden Tag desinfiziert. In New York City sind fast 22.000 Menschen mit dem Virus oder an der Lungenkrankheit COVID-19 gestorben. Die USA ist das Land mit den meisten Infektionsfällen. Cuomo: "Wieso wir wieder öffnen? Weil diese Zahlen sagen, dass wir es können. New York City, vor neun Wochen waren 59 Prozent der Tests positiv, vor vier Wochen waren es 10 Prozent, vor zwei Wochen vier Prozent und gestern waren es zwei." In der ersten Phase können viele wieder zur Arbeit gehen, Baustellen werden wieder besetzt, Großhandels- und Produktionszentren werden wieder geöffnet sein. In der zweiten Phase würden Friseursalons, Restaurants und andere Geschäfte wieder öffnen dürfen, sofern die Infektionszahlen niedrig blieben, so Cuomo.