STORY: So werden Herbst und Winter 2023 - zumindest wenn es nach dem Label Carolina Herrera geht. Am Sonntag schickte das Modehaus seine Models über den Laufsteg der New York Fashion Week. Zu sehen waren Tüll, Seide und handgestickte Applikationen - all das in einem immer wieder blumig-frischen Look - wohl als Gegengift zu den jahreszeitlich dunklen Momenten des kommenden Herbstes. Wes Gordon ist Creative Director des Labels Carolina Herrera. Für diese Kollektion zog er Inspiration aus Filmproduktionen und dem Europa des 19. Jahrhunderts, so sagt er. "Für mich ist es richtig, dass Eleganz eine Mischung aus Opulenz und Zurückhaltung darstellt. Ich habe mich von Kaiserin Sisi von Österreich inspirieren lassen, um die sich eine wunderbare Serie auf Netflix dreht: 'Die Kaiserin' - und auch der Film 'Corsage' hat Premiere gefeiert. Es ist diese Idee von Disziplin und Strenge, gemischt mit Drama und Überschwang." Die New York Fashion Week geht noch bis zum 15. Februar und wird bis dahin mehr als 70 Schauen über die Bühne gebracht haben.

Mehr