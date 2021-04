In der Pandemie haben viele New Yorker eine harte Zeit durchgemacht. Ein neues Gesetz, könnte für einige einen Lichtblick bedeuten: Marihuana rauchen ist in Zukunft für Erwachsene legal. Ein entsprechendes Gesetz wurde am Mittwoch von Gouverneur Andrew Cuomo unterzeichnet. In einem Tweet schrieb er: "Der Gesetzentwurf ist eine automatische Löschung früherer Marihuana-Verurteilungen. Dies ist ein historischer Tag. " New York der 15. Staat in den USA, der den Freizeitkonsum von Marihuana legalisiert. Auch wirtschaftlich wird die Stadt von dem Gesetz profitieren. Die Steuereinnahmen auf Cannabis könnten jährlich rund 350 Millionen Dollar erreichen und bis zu 60.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Auch der Gouverneur von Virginia Ralph Northam hatte kurz zuvor vorgeschlagen, die Legalisierung des Drogenbesitzes bereits im Juli umzusetzen. Anlass sei, so Northam, dass ein Bericht gezeigt hat, das afroamerikanische Einwohner mehr als dreimal so häufig wegen des Besitzes kleiner Mengen Marihuanas verhaftet werden als Weiße.

