Ein Feldlazarett im Central Park in New York City. Was üblicherweise in Kriegsgebieten oder bei Naturkatastrophen zum Einsatz kommt, soll in der Metropole mit mehr als acht Millionen Einwohnern helfen, die völlig überfüllten Krankenhäuser im Kampf gegen Covid-19 zu entlasten. Im gesamten Bundesstaat New York hatte sich die Zahl der Todesopfer zuletzt innerhalb von 24 Stunden um 630 erhöht. Das teilt der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, mit. Der hatte zuletzt den Unmut von US-Präsident Donald Trump auf sich gezogen. "Wir haben dem Gouverneur mehr gegeben als sonst irgendjemandem. Mehr als sonst jemanden in der Geschichte überhaupt, hätte ich fast gesagt. Und ich denke, er ist zufrieden. Ich habe zugehört, was er gesagt hat und das war gut. Nicht gerade freundlich. Es war in Ordnung. Ich muss Ihnen sagen, Gavin Newsom aus Kalifornien war freundlich." Cuomo war in den vergangenen Wochen in US-Medien für seine Tatkraft als Identifikationsfigur in der Krise, von einigen gar als Anti-Trump, gefeiert worden. Bis Samstagabend waren in den USA insgesamt 8.100 Menschen in der Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben, mehr als 3.565 davon im Bundesstaat New York. Gesundheitsexperten vermuten, dass New York und andere Staaten im Nordosten der USA in etwa einer Woche den Höhepunkt der Ansteckungs- und Todeszahlen erreicht haben werden. Derweil wird Schutzausrüstung, medizinisches Ausstattung und Personal immer knapper. China hatte zuletzt die Lieferung von eintausend Beatmungsgeräten nach New York angekündigt.