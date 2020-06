Nach mehr als 100 Tagen des coronavirusbedingten Lockdowns haben die Einwohner von New York City am Montag die Aufhebung weiterer Beschränkungen genossen. Geschäfte waren wieder geöffnet genau wie Straßencafés. Fabrizio Cavallacci, Besitzer des Caffe Reggio dazu in New York am Montag: "Wir haben sehr gelitten. Und ich verstehe all die Sorgen des Gouverneurs und des Bürgermeisters. Die Pandemie ist sehr schlimm und ernst. Es ist keine normale Grippe. Und ich hoffe nur, dass die Zahlen nach einer kompletten Wiedereröffnung nicht steigen werden. Also machen wir die Dinge vorsichtig, wissen Sie. Ich mag es, wie im Moment hier die Tischen auf der Straße stehen. Wir hatten keine Probleme. Die Genehmigung ging online und superschnell." Kaum zu glauben bei dieser frühsommerlichen Idylle. Aber New York City war vor wenigen Wochen noch eins der Epizentren der Corona-Pandemie. Nun aber kehrt langsam zur Normalität zurück. Offiziellen Angaben zufolge sind in den USA insgesamt über 120.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Allein in New York wurden während des Höhepunkts der Krise täglich um die 1.000 Menschen Opfer von Covid-19.