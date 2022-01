Wenn inmitten immer größer werdenden Schneemassen Autos abgeschleppt werden müssen, spricht man in den USA nicht mehr von "Winter Wonderland", sondern eher von einem "bomb cyclone", was im Deutschen Bombenzyklon heißt. Ein Wirbelsturm, bei dem der Luftdruck schnell abfällt, was zu heftigen Niederschlägen und starken Winden führt, wie hier im Bundesstaat New York. Der nationale Wetterdienst hat für die Nordküste eine Sturmwarnung herausgegeben. Große Schneemassen sind zu Beginn des Wochenendes auch in der Millionenmetropole New York City zu erwarten. Die Wetterexperten von Accuweather rechnen hier mit bis zu 15 Zentimetern Schnee. Der Sturm soll demnach zufolge dann weiter nach Maryland, Virginia, North Carolina und Tennessee ziehen. Bis zu 7,5 Zentimeter Schnee sind zu erwarten.

Mehr