Unter die Bilder von den Weihnachts- und Silvester-Vorbereitungen am Times Square in New York mischen sich auch dieses Jahr wieder die Corona-Eindrücke: Lange Warteschlangen vor Test- und Impfstationen, viele New Yorker wollen sich gegen Omikron wappnen. "Man kann es drehen und wenden, wie man will - die Variante ist hier. Ob man es nun mag oder nicht, es geht nicht weg. Lasst euch einfach impfen, das ist alles. Deshalb machen sie das hier." "Die Daten zeigen ja, dass Omikron weniger schwer ist als Delta. Das ist nicht schlecht. Aber es ist auch wesentlich ansteckender. Deshalb werden wir schon bald ältere und schwächere Menschen sterben sehen. Es macht vielen Angst." Die neue Variante des Corona-Virus hat auch die USA im Griff. Ob die traditionelle Neujahrsfeier vor Publikum stattfinden kann, ist unklar. Die Experten sind überrascht, wie schnell sich Omikron auch in den USA verbreitet. Noch plant man in New York, Touristenmassen zu beherbergen. Ob die aber am Times Square das neue Jahr begrüßen können, ist völlig offen.

