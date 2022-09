STORY: Nach mehr als drei Jahren Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft von New York am Mittwoch Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump erhoben. Die ermittelnde Oberstaatsanwältin des Bundesstaates warf dem Geschäftsmann laut Gerichtsunterlagen Betrug und Täuschung in mehreren Fällen im Zusammenhang mit der Trump Organization vor. Dabei geht es um jährliche Angaben zur finanziellen Lage von 2011 bis 2021. Auch Trumps erwachsene Kinder Donald Trump Jr. und Ivanka Trump sind betroffen. Eine Stellungnahme der Trump-Seite lag zunächst nicht vor. Der republikanische Ex-Präsident hat in der Vergangenheit jedes Fehlverhalten bestritten und die Ermittlungen als politisch motivierte Hexenjagd bezeichnet.

