New York war in den vergangenen Wochen nicht nur der Corona-Schwerpunkt der USA, die Stadt wurde zum globalen Epizentrum der Pandemie. Nach wie vor gelten in den Innenstadtbezirken Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, um die jüngst fallenden Infektionszahlen nicht zu gefährden. Bei Temperaturen von fast 30 Grad strömten die New Yorker am Freitagabend in den Central Park, ein Feuerwehrmann verteilte Schutzmasken. In der "Stadt, die niemals schläft" gibt es nur wenige private Gärten oder Freiflächen um sich die Beine zu vertreten. Das Gebot, zu Hause zu bleiben, geht hier mittlerweile in den dritten Monat. Der Bundesstaat New York umfasst sowohl das geschäftige Manhattan als weniger stark bewohnte Gebiete bis zur kanadischen Grenze. Die ländlichen Regionen waren von Corona nicht annähernd so stark betroffen wie New York City. Schritt für Schritt dürfen Geschäfte hier wieder öffnen, wie dieses Gartencenter. Zum Memorial Day-Wochenende in der kommenden Woche könnten auch Strände wieder geöffnet werden. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo will sich dazu mit den angrenzenden Bundesstaaten absprechen. "Wir sind eine Mehrstaatenregion. Was ein Bundesstaat tut, wird sich auf andere Bundesstaaten auswirken. Das ist wahrscheinlich nirgendwo deutlicher als bei der Öffnung von Stränden: Wenn hier Strände geöffnet werden, dort aber nicht, dann werden Sie sehen, dass die Menschen hierher strömen." Die Hälfte der Regionen des Bundesstaates erfülle laut Cuomo die vom Staat festgelegten Kriterien für eine Wiedereröffnung von etwa Baustellen oder Einzelhandel. Der Rest des Bundesstaates, einschließlich New York City, wird noch mindestens bis zum 28. Mai im Lockdown bleiben.