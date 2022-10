STORY: Der weltbekannte brasilianische Fußballer Neymar ist am Montag zum Prozessauftakt in Barcelona vor Gericht erschienen. Dort begann ein Strafverfahren, in dem es um mutmaßlichen Betrug und Korruption im Zusammenhang mit dem Transfer des Spielers vom FC Santos zum FC Barcelona im Jahr 2013 geht. Im Raum steht der Verdacht, dass der katalanische Verein den Millionen-Transfer bewusst unterbewertet haben soll, um Kosten zu sparen. Zudem hatte Neymars Vater bereits 2014 zugegeben, dass er bereits im Vorfeld eine Geheimzahlung in Höhe von zehn Millionen Euro von Barcelona erhalten haben soll. Neben dem 30-jährigen Neymar, der seit 2017 beim französischen Meister Paris Saint-Germain spielt, sind acht weitere Personen angeklagt - darunter auch die Eltern des Profis sowie zwei Ex-Präsidenten des FC Barcelona. Der Fall beschäftigt die spanische Justiz seit dem Jahr 2014. Die Staatsanwaltschaft fordert neben einer zweijährigen Haftstrafe auch eine Geldstrafe von zehn Millionen Euro. Alle Angeklagten haben mehrfach jegliches Fehlverhalten abgestritten. Neymar ist für Freitag als Zeuge vorgesehen, könnte aber versuchen, den Termin zu ändern. Der Prozess soll voraussichtlich sieben Tage dauern.

