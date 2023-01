STORY: Schockmoment im Football-Stadion von Cincinnati am Montagabend. Bei einem NFL-Match der Cincinnati Bengals gegen die Buffalo Bills erleidet Damar Hamlin, Spieler der Bills einen Herzstillstand. Nach ersten Wiederbelebungsmaßnahmen wird der 24-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Der Verteidiger mit der Nummer 3 war im ersten Viertel des Spiels mit Tee Higgins von den Bengals zusammengeprallt. Auf den ersten Blick ein normales Tackling. Doch dann bricht Hamlin plötzlich zusammen. Seine Kollegen und das gegnerische Team sind geschockt und bangen, ebenso wie die Fans draußen vor dem Stadion. "Das Leben ist wichtiger als ein Spiel, Menschen sind wichtiger. Ich hoffe nur, dass er okay ist. Seine Mutter ist hier und Buffalo betet für ihn." "Sie müssen mehr für die Sicherheit der Spieler tun. Sie sagen immer, sie tun was, aber meinen sie es wirklich?" Vor dem Krankenhaus in Cincinnati zündeten Fans Kerzen für Hamlin an. Laut Angaben seines Vereins war der 24-Jährige in der Nacht zu Dienstag noch in einem kritischen Zustand. Die National Football League sprach Hamlin und seinem Verein Anteilnahme aus. Das Spiel gegen die Cincinnati Bengals wurde verschoben.

