"Hopp, hopp, hopp, Kastenstand stop", forderten Tierschützer am Dienstagmorgen vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin. Dieses wird bekanntlich von der CDU-Politikerin Julia Klöckner als Ministerin geleitet. Von ihr verlangt die Nichtregierungsorganisation Campact, dass sie ihren Plan noch einmal überdenkt, Muttersauen noch 17 Jahre in engen aus Eisenstangen gebauten Kästen zu halten. Vor allem ging der Appell aber an die Grünen Landesvertreter, die einen Verordnungsentwurf zu dem Thema noch zum Positiven verändern können. "Eins ist klar, dieses Gefangensein in einer Art Zwangsjacke aus Stahl, das ist für die Tiere eine reine Quälerei. Das ist im Moment so, dass sie ihr halbes Leben in dieser Art von Zwangshaltung stecken. Und im Vergleich dazu, in Schweden wurde das in den 1990er Jahren verboten, in Großbritannien ist es auch seit den 90er verboten, in der Schweiz ist es seit mindestens 15 Jahren verboten." "Lass die Sau raus, lass die Sau raus." Die Botschaft wurde klar und deutlich vermittelt. Tierschützer werfen der Agrarindustrie reine Gewinninteressen vor. Der enge Kastenstand ermöglicht es, Tierhaltungskosten zu minimieren. Unternehmen aus der Branche behaupten, sie würden die Muttersauen so unterbringen, weil sie sonst ihre Ferkel erdrücken. Die Grünen sind in der Mehrzahl der Bundesländer an Regierungen beteiligt und könnten Klöckners Verordnungsentwurf noch verhindern.