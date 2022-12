STORY: Nach der weiteren Einschränkung von Frauenrechten durch die Taliban-Regierung in Afghanistan setzen mehrere internationale Hilfsorganisationen ihre Arbeit im Land vorerst aus. Die drei Nichtregierungsorganisationen (NGO) Save the Children, Care International und Norwegian Refugee Council teilten am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung mit, ihre Programme würden auf Eis gelegt. Die Regierung hatte am Samstag alle in- und ausländischen NGOs angewiesen, ihrem weiblichen Personal bis auf weiteres den Gang zur Arbeit zu untersagen. Begründet wurde dies damit, dass sich einige Frauen nicht an die vorgegebene Auslegung der islamischen Kleiderordnung gehalten hätten. Wir haben in Afghanistan 5.000 Mitarbeiter, von denen fast die Hälfte Frauen sind. Wenn wir also weiterarbeiten würden, müssten wir von heute auf morgen mit der Hälfte an Mitarbeitern auskommrn. Um Frauen und Kinder zu versorgen, braucht man weibliches Gesundheitspersonal. Wenn man kein weibliches Gesundheitspersonal hat, hat man auch keinen Zugang zu diesen Menschen. Wir befinden uns mitten im Winter, es gibt Fälle von Lungenentzündung, die behandelt werden müssen. Wenn das alles also nicht innerhalb von einer Woche geklärt ist, werden Kinder infolge dieser Entscheidung sterben." Derzeit ist den Organisationen zufolge mehr als die Hälfte der afghanischen Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Afghanistan warnte vor "katastrophalen humanitären Folgen auf kurze und lange Sicht". Erst vor wenigen Tagen hatten die Taliban mit sofortiger Wirkung die Studentinnen des Landes von den privaten und öffentlichen Universitäten ausgeschlossen. Kleinere Gruppen afghanischer Frauen hatten zur Wochenmitte gegen das Verbot offen demonstriert. Die Islamisten sind in Afghanistan seit dem Rückzug westlicher Kräfte im August 2021 wieder an der Macht. Ihre Regierung wird international nicht anerkannt und ist mit Sanktionen belegt.

