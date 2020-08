Die Polizisten, die am Montag in Köln die Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr kontrollieren sollten, hatte sie alle auf: die Mund-Nasen-Bedeckung. Bei nicht allen, die im Bahnhof oder auf den Bahnsteigen unterwegs waren, war das genauso. Wo Belehrungen oder Ermahnungen nicht helfen, wird es teuer. Wer in Nordrhein-Westfalen ohne Maske erwischt wird, muss 150 Euro zahlen. Das sei leider notwendig, sagt der stellvertretende Sprecher Nahverkehr Rheinland GMBH, Benjamin Jeschor: "Leider ist in der letzten Zeit die Anzahl der Masken-Verweigerer gestiegen, gerade in den Abendstunden und am Wochenende ist das ein größeres Problem geworden. Und wir möchten, dass sich alle unsere Fahrgäste sicher fühlen können und wollen deswegen dafür sorgen, dass die Maskenpflicht auch eingehalten wird." Die meisten Fahrgäste hatten Verständnis für die Kontrollen: "Ich finde es okay, aber wenn man einen Schluck Kaffee oder Wasser trinken möchte, dann soll das schon erlaubt sein. Ich habe es vorher nicht so erlebt, dass man mit der Maske auch durch den Bahnhof rumlaufen musste. Also, es war halt nicht so. Es hätte alles vorher so sein müssen, also strenger sein müssen." "Ich finde es okay, weil es ist halt Corona da, und wenn Menschen sich nicht an die Regeln halten, muss man halt stärker eingreifen, ich finde es in Ordnung." Angesichts der steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen wollen Bund und Länder diese Woche auf mehreren Ebenen beraten, wie in Deutschland weiter vorgegangen werden soll. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, er plädiere für einheitliche Regelungen und "möglichst viel Gemeinsamkeit" in ganz Deutschland.

