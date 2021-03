Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden zeichnet sich eine vierte Amtszeit von Ministerpräsident Mark Rutte ab. Nachwahlbefragungen am späten Mittwochabend wiesen seiner konservativ-liberalen Partei VVD 36 der 150 Sitze im Unterhaus zu. "Ich stelle nur fest, dass das Ergebnis dieser Wahl ist, dass die Wähler in den Niederlanden mir, meiner Partei, der niederländischen liberalen Partei, ein überwältigendes Vertrauensvotum gegeben haben, und das erfüllt mich mit Demut. Es zwingt uns auch dazu, alles zu tun, was wir können, um es erfolgreich zu machen. Nicht alles ist in den letzten zehn Jahren gut gelaufen." Die größte Oppositionspartei, die rechtspopulistische PVV von Geert Wilders, verlor drei Sitze und kommt den Befragungen zufolge auf 17. Die große Überraschung der Wahl ist jedoch die linksliberale D66, die nach den Prognosen mit Spitzenkandidatin Sigrid Kaag auf Rang zwei mit 27 Mandaten kommt. Vor vier Jahren kam D66, die bisher auch der Koalition angehörte, noch auf 19 der 150 Sitze. Der Erhebung zufolge werden künftig insgesamt 17 Parteien in der Kammer vertreten sein, ein neuer Rekord. Die Wahlbeteiligung lag bei 83 Prozent und damit ein Prozentpunkt weniger als vor vier Jahren. Der 54-jährige Rutte ist seit 2010 Ministerpräsident. Seine Regierung hatte im Januar ihren Rücktritt erklärt. Hintergrund war ein Skandal um zu unrecht zurückgeforderte Kinderbeihilfen, was Tausende Familien in finanzielle Not getrieben hatte. Die Wahl wurde weitgehend als Abstimmung über den Umgang der Regierung mit der Corona-Krise gesehen.

