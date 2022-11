STORY: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat im Streit über seine Steuerunterlagen vor dem Obersten Gericht in den USA eine Niederlage erlitten. Der Supreme Court wies einen Antrag von Trumps Anwälten ab, die Übermittlung der Steuerdokumente aufzuhalten. Nach einem dreijährigen Rechtsstreit müssen nun die Steuererklärungen des ehemaligen US-Präsidenten Trump an einen Ausschuss des US-Kongresses übergeben werden. Trump hatte die Aufforderung des von den Demokraten beherrschten Ausschusses als politisch motiviert kritisiert. Der Geschäftsmann war der erste Präsident in vier Jahrzehnten, der nicht wie in den USA üblich seine Steuererklärungen veröffentlichte. Vor Kurzem hat Donald Trump angekündigt, bei der kommenden Präsidentenwahl 2024 antreten zu wollen.

