Der Jubel kannte am Samstagabend in Tel Aviv keine Grenzen mehr. Denn gerade war der Sieger des Finals der diesjährigen Ausgabe des Eurovision Song Contests bekanntgegeben worden. Und gewonnen hat am Ende der Niederländer Duncan Laurence mit seiner Pop-Ballade "Arcade". Der überglückliche Künstler rang nach dem siegreichen Bühnenauftritt in Israel mit seinen Emotionen: "Keine Worte, ich kann das nicht in Worten beschreiben. Darüber kann ich kein Lied schreiben, denn mir fehlen einfach die Worte. Ich bin gerade so glücklich, mein Traum ist wirklich wahr geworden." Mit diesem Sieg steht dann auch der Austragungsort der nächsten ESC Veranstaltung fest. Denn damit wird der Eurovision Song Contest 2020, also im kommenden Jahr - nach 44 Jahren wieder einmal in den Niederlanden stattfinden.