In den Niederlanden hat sich offenbar ein weiterer Mensch bei einem Nerz angesteckt, der mit dem Coronavirus infiziert war - hier Themenbilder von Nerzen aus Griechenland. Das Agrarministerium der Niederlande teilt mit, es sei auf einen zweiten Fall gestoßen, bei dem wohl von einer solchen Ansteckung auszugehen sei. # Gleichzeitig bekräftigte Ressortchefin Carola Schouten in einem Brief ans Parlament, dass außerhalb der Farmen, in denen Nerze wegen ihres Fells gezüchtet werden, das Risiko einer Übertragung von Tier auf Mensch nach Einschätzung des Nationalen Gesundheitsinstituts vernachlässigbar sei. Den ersten Verdachtsfall hatte die Regierung vergangene Woche gemeldet. Bereits am 26. April hatte die Regierung der Niederlande erklärt, dass auf einer Nerz-Farm im Süden des Landes die Krankheit offenbar nachgewiesen sei. Seitdem wurden solche Farmen laut Regierung verschärft beobachtet.