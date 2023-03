STORY: Die Niederlande gelten eigentlich als Paradies für Kiffer. Schon seit Dekaden wird hier der Verkauf von geringen Mengen Cannabis geduldet, die sogenannten Coffee-Shops sind legendär. Was viele allerdings nicht wissen: Der Anbau und der Großhandel mit Cannabis sind hier per Gesetz verboten. Was dazu führt, dass die Coffee-Shops auf die Produktionen aus illegalen Quellen zurückgreifen müssen. Ein gutes Geschäft für Kriminelle und nicht immer gut für die Gesundheit der Konsumenten. Rick Brand, Coffee-Shop-Besitzer "Es ist sehr schwierig für mich, zu erklären, wie Cannabis derzeit hergestellt wird, weil es illegal ist. Ich weiß es nicht einmal. Ich weiß es nicht. Die Leute bieten mir eine Probe an, aber ich weiß nicht, woher sie kommt, ich weiß nicht, wo sie produziert wird." In zehn Kommunen des Landes soll nun getestet werden, wie sich eine staatlich kontrollierte Ernte von Marihuana auf den Markt und das Leben in den Niederlanden auswirkt. Die Stadt Breda, im Süden der Niederlande, wird bei dem Test mitmachen. Paul Depla, Bürgermeister von Breda: "Für uns ist es am wichtigsten, dass wir den illegalen Markt, der von Kriminellen beherrscht wird, beseitigen können. Außerdem ist es für uns sehr wichtig, dass die Cannabiskonsumenten wissen, was sie in einem Coffee-Shop kaufen und wie es produziert wird. Und welche Auswirkungen es auf die öffentliche Gesundheit hat. Das sind die beiden wichtigsten Dinge für uns als lokale Bürgermeister. Andererseits sehen wir aber auch, dass der wirtschaftliche Nutzen der Cannabisindustrie sehr groß ist". Der Staat will also mitverdienen, am Geschäft mit den Kiffern. Voraussichtlich soll das erste legal angebaute Cannabis ab Oktober 2023 verkauft werden. "Für mich wäre es nicht so wichtig, denn in neun von zehn Fällen bekomme ich es von Leuten, die ich kenne und die es selbst anbauen. Aber wenn man es von einem Coffee-Shop bekommt, dann wäre es besser, es zu legalisieren, damit man weiß, woher es kommt." Der Test soll Hinweise darauf liefern, welche Auswirkungen die Legalisierung des Anbaus auf Kriminalität, Sicherheit und öffentliche Gesundheit hat. Dann soll darüber nachgedacht werden, ob eine vollständige Legalisierung von Cannabis in den Niederlanden sinnvoll ist.

Mehr