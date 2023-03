STORY: Der Rheinpegel bei Kaub und Bingen befindet sich derzeit auf sehr niedrigem Niveau. Am Freitag lag der Stand er knapp über einem Meter. Warum ist das so? Ortstermin in Kaub mit dem Klimatologen Karsten Brandt. "Also da, wo ich jetzt stehe, jetzt gerade hier müsste eigentlich Wasser sein. Also der Rheinpegel hier ist Minimum ein bis 1,50, Meter vielleicht sogar zwei Meter unter dem Durchschnitt. Das heißt also, ich müsste jetzt hier komplett unter Wasser sein. Und wenn man das mal in eine Wassermenge übersetzt, dann wird es sofort deutlich, wie dramatisch das ist. So ein ganz großes Freizeitbad pro Sekunde, das Wasser da drin pro Sekunde fehlt hier im Rhein, aber pro Sekunde." Durch den fehlenden Niederschlag in Frankreich, in der Schweiz, teilweise auch hier in Deutschland, sei der Februar zu trocken gewesen. So fehle nun Wasser im Rhein. Und was steckt noch hinter der wiederkehrenden Trockenheit? "Wir haben eigentlich diesen Rhythmus: Im Winter Niederschläge, die Niederschläge sorgen dafür, dass die Wasserspeicher sich auffüllen im Winter. Und im Sommer, durch die große Wärme und Sonne trocknet das dann wieder weg. Das ist so dieser typische Zyklus, den wir eigentlich in Europa haben. Seit ein paar Jahren ist er gestört. Besonders seit 2018 finden wir eigentlich, dass die Wasserspeicher nicht mehr aufgefüllt werden im Winter in weiten Teilen Europas, und dadurch ja im Sommer viel größere Trockenheit droht, weil man im Winter einfach Wassermangel schon hat oder mit dem Frühjahr schon in ein Wassermangel hineingeht." Langfristig mache er sich große Sorgen, so Brandt. "Es könnte sein, dass Europa Stück für Stück austrocknet. Das ist sehr hart, aber es könnte in die Richtung gehen. Kurzfristig gibt es eine Entlastung. Nächste Woche kommt etwas Regen, kommt auch etwas Schnee. Das wird die Trockenheit etwas dämpfen und der Pegel wird ansteigen. Hier gibt es nasse Füße. Es wird ein Meter hoch gehen, vermutlich in den nächsten zehn, zwölf Tagen. Aber danach schon Ende März könnte es schon wieder trocken werden. Und das wird natürlich keine Lösung auf Dauer sein." Die Politik müssen entscheiden, wie sie in Zukunft etwa mit der Rheinschifffahrt, mit dieser wichtigen Wasserstraße, umgehen wird. "Um Lösungen zu schaffen weil diese Trockenheit scheint ein Dauerzustand zu werden." Und zunächst werde 2023 erneut ein sehr, sehr schwieriges Jahr, so der Klimatologe. In ganz Europa und hier am Rhein.

