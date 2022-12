STORY: Rückgabe in Abuja. Außenministerin Annalena Baerbock hat am Dienstag 20 sogenannte Benin-Bronzen aus den öffentlichen Museen Deutschlands an Nigeria übergeben. Der Termin war ist die jüngste in einer Reihe von Rückgaben von Artefakten, die von Europäern während der Kolonialzeit aus Afrika entwendet worden waren. Deutschland hatte im vergangenen Jahr zugesagt, mit der Rückgabe zu beginnen. Anfang des laufenden Jahres hatte die Bundesrepublik eine entsprechende Erklärung unterzeichnet. Diese bezieht sich auf alle in Deutschland befindlichen 1130 Benin-Bronzen. Eigentlich handelt es sich um Reliefskulpturen mit Kupferlegierungen. "Es ruft ein Gefühl des Verlustes hervor, das ich mir kaum vorstellen kann. Für Sie hier in Nigeria jedoch ist dieser Verlust schon Ihr ganzes Leben lang Realität. Heute sind wir hier, um die Benin-Bronzen dorthin zu bringen, wo sie hingehören, nämlich zu den Menschen in Nigeria", so Baerbock. Der nigerianische Außenminister Geoffrey Onyeama und Informationsminister Lai Mohammed waren bei der Übergabe anwesend, ebenso wie die deutsche Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, und die Spitzen deutscher Museen. "Alle, die an unseren Kulturgütern festhalten, müssen verstehen, dass die Zeit für die Rückführung gekommen ist. Sie müssen auch verstehen, dass viele dieser Kulturgüter nicht nur Kunstwerke sind, sondern die wahre Essenz unseres Wesens. Diese Artefakte sind keine bloßen Dekorationsgegenstände, sondern unsere Kultur und unser Erbe. Sie gehören hierher und nirgendwo anders hin", so Informationsminister Mohammed.

