Trauer und Verzweifelung bei Einwohnern eines Dorfes im Zentrum von Nigeria. Bewaffnete Angreifer hatten hier in der Nacht zum Mittwoch mindestens 36 Menschen erschossen und mehrere Gebäude zerstört. Nach Angaben eines Militärsprechers waren die Bewaffneten von Haus zu Haus gezogen und hatten deren Bewohner regelrecht hingerichtet. Die Soldaten hätten Schwierigkeiten gehabt in das Dorf zu kommen, da eine wichtige Brücke zerstört worden sei. Hintergrund der Gewalttat sind den Angaben zufolge Auseinandersetzungen verschiedener ethnischer Gruppen in der Region. Schon zuvor war es hier regelmäßig zu Kämpfen gekommen. In ganz Nigeria hatte es in diesem Jahr einen Anstieg der Gewalt gegeben. Entführungen zur Erpressung von Lösegeld und bewaffnete Raubüberfälle waren in mehreren Bundesstaaten an der Tagesordnung. Ein Großteil der Spannungen ist auf die Armut und den Kampf um Ressourcen und Arbeitsplätze in dem Land zurückzuführen.

