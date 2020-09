Die Wal-Rettungsaktion vor Tasmanien nimmt große Ausmaße an, denn das Ereignis hat offenbar traurige Rekord-Dimensionen: Retter versuchen weiterhin, Gruppen dieser Wale zu befreien, die an der australischen Insel Tasmanien gestrandet waren. Am Mittwoch wurde bekannt, dass man viele weitere gestrandete Grind-Wale, auch Pilotwale genannt, gefunden habe. Damit dürften es insgesamt knapp 500 Meeressäuger sein, wie Nik Deka sagt, als Naturpark-Manager verantwortlich in dem Gebiet: O-Ton: "Das ist korrekt, die Luftbildaufnahmen und die Infrarotergebnisse zeigen, dass in einer Reihe von Buchten weitere rund 200 Wale gestrandet sind. Wahrscheinlich etwa sieben bis zehn Kilometer entfernt von dem Strandungsort, an dem wir bisher vor allem arbeiten." Als wäre die Rettung nicht schon schwierig genug, treibt die Flut einige der befreiten Wale wieder zurück ans Ufer. Retter befürchten mittlerweile, dass die Mehrheit der Wale bereits verendet ist. Das Wasser hier ist relativ kalt, was die Arbeiten für die Rettungskräfte nicht gerade vereinfacht. Wissenschaftler sagen, man wisse bisher kaum, warum die Wale so massenhaft strandeten. Eine Erklärung sei, dass Wale in Verbänden normalerweise einem Leittier folgten, oder sich auch um einen oder mehrere Artgenossen versammelten, die verletzt oder in Not seien.

