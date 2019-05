Noch wurde der Name von "Baby Sussex" nicht verkündet

Ein Fernseh-Turm in London zeigt es an - denn noch gibt es öffentlich keine Bilder von ihm: "Baby Sussex", der Sohn von Prinz Harry und seiner Gattin, Herzogin Meghan, wurde laut Palast-Angaben am Montagmorgen geboren. Zuletzt offiziell und öffentlich im Ausland zu sehen waren die beiden werdenden Eltern im Februar dieses Jahres bei einem Besuch in Marokko, hier Archivbilder. Prinz Harry hatte sich am Montagnachmittag in Windsor als stolzer und glücklicher Vater gezeigt: O-Ton: "Ich war noch nicht bei vielen Geburten dabei - das hier ist definitiv meine erste Geburt. Es war toll, absolut unglaublich, und wie ich schon sagte, bin ich so unglaublich stolz auf meine Frau. Und wie jeder Vater und alle Eltern ja sagen würden, ist dein Baby absolut fantastisch. Für dieses kleine Wesen würde ich alles geben, ich bin überglücklich!" Gleich um die Ecke, in Windsor, war dann auch der inoffizielle Stadt-Ausrufer unterwegs und gab auf seine Weise die Geburt des Siebten in der offiziellen Thronfolge bekannt - der kleine Junge ist ja auch ein Ur-Enkel von Königin Elizabeth der Zweiten. Passanten in der Hauptstadt London zeigten sich zumeist sehr erfreut über die Nachricht: O-Ton: "Das ist toll. Ich habe nur einen Tag in London, und gerade heute gebiert Meghan ihr Kind, am selben Tag! Mein einziger in London - toll!" O-Ton: "Als wir das hörten, wussten wir, wir müssen zum Buckingham Palace, deshalb bin ich hier. Ich denke, der Name wird Arthur sein, das habe ich online mitbekommen." O-Ton "Also, wir sind hier eigentlich nur so unterwegs. Ich bin nicht ...., naja, ich freue mich für sie, aber uns beschäftigt das nicht besonders. Ich hoffe, das Baby ist gesund, und so weiter, aber das ist es dann auch ....!" Bei den berühmten Londoner Buchmachern lagen übrigens als Namens-Favoriten für den achten Ur-Enkel der Queen vier Varianten vorne: Albert, Philip, Arthur und James.