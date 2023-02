STORY: Weitere Raketentests Nordkoreas. Das Land hat erneut Marschflugkörper mit einem waffenfähigen Trägersystem abgefeuert. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wurden in der Nacht zu Freitag vier Raketen des Typs Hwasal-2 in Richtung des Japanischen Meers abgefeuert. Sie hätten danach eine Strecke von etwa 2.000 Kilometern zurückgelegt, bevor sie schließlich im Wasser niedergingen. Nach Angaben von westlichen Fachleuten kann man davon ausgehen, dass die Marschflugkörper mit atomaren Sprengköpfen ausgerüstet werden könnten. Es war bereits der dritte Test dieser Art innerhalb nur weniger Tage. Zuletzt waren zwei Kurzstreckenraketen und eine Interkontinentalrakete gestartet worden. Das Regime in Pjöngjang gab an, es handele sich um eine Reaktion auf eine gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas. Tests mit ballistischen Raketen sind Nordkorea jedoch durch Beschlüsse der Vereinten Nationen untersagt.

