STORY: Nordkorea hat nach eigenen Angaben keine Munition an Russland geliefert. Anderslautende Medienberichte wurden vom nordkoreanischen Außenministerium dementiert. "Die Falschmeldung der japanischen Medien, Nordkorea habe Russland Munition angeboten, ist ein absurdes Ablenkungsmanöver, das keinerlei Kommentar oder Interpretation wert ist", sagte ein Sprecher des Ministeriums in einer von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung. Die japanische Zeitung Tokyo Shimbun hatte zuvor berichtet, dass Nordkorea im vergangenen Monat Munition, darunter auch Artilleriegranaten, per Zug über die Grenze nach Russland geliefert habe. Und dass in den kommenden Wochen weitere Lieferungen erwartet würden. Weitere Meldungen besagen, die russische Söldnergruppe Wagner habe nach US-Angaben Waffen aus Nordkorea für einen Einsatz in der Ukraine erhalten. Der Chef der Wagner-Sölndergruppe, Jewgeni Prigoschin, wies die Meldung jedoch als "Klatsch und Spekulation" zurück. Jeder wisse, dass Nordkorea schon seit Langem keine Waffen mehr an Russland liefere, hieß es in einer Erklärung des Verbündeten von Präsident Wladimir Putin. Das südkoreanische Außenministerium erklärte, es beobachte die Aktivitäten Nordkoreas wegen möglicher Waffengeschäfte mit Russland.

