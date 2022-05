STORY: Nordkoreas Gesundheitsbeamte haben Untersuchungen von Flusswasser und Luft durchgeführt, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern. Das berichteten staatliche Medien am Donnerstag. In dem von der offiziellen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellten Video, das nicht unabhängig überprüft werden kann, sind Gesundheitsbeamte in der Hauptstadt Pjöngjang zu sehen. Sie tragen Schutzkleidung und tragen verschiedene Behälter. Der stellvertretende Leiter des städtischen Zentrums für Hygiene und Seuchenbekämpfung in Pjöngjang sagte, die Stadt habe die Wasserqualität zweier Flüsse getestet, um die Sicherheit und Hygiene des Trinkwassers zu gewährleisten. Darüber hinaus gebe es weitere Bemühungen, um die Pandemie einzudämmen: "Die Gesundheitsbeamten besuchen die Bezirke in der Stadt selbst und sammeln die Proben von Menschen mit Fieber. Sie halten auch technische Kurse für lokale Gesundheitsbeamte ab, um ihre technischen Fähigkeiten zu verbessern". KCNA meldete am Freitag, dass am Donnerstag mehr als 100.000 weitere Menschen Fiebersymptome aufwiesen. Seit den ersten bestätigten Coronafällen in Nordkorea am 12. Mai wächst die Sorge über den Mangel an Impfstoffen, die unzureichende medizinische Versorgung und eine mögliche Nahrungsmittelkrise in dem 25-Millionen-Einwohner-Land. Die Regierung in Pjöngjang hat bislang nicht auf Hilfsangebote Südkoreas und der USA reagiert.

Mehr