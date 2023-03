STORY: Das nordkoreanische Staatsfernsehen veröffentlichte am Freitag Bilder, auf denen Machthaber Kim Jong Un zu Gast bei einem Militärmanöver zu sehen ist. Erneut ist er in Begleitung seiner Tochter. Nach Aussage der Staatsmedien sollten die Soldaten für eine, Zitat, „echte Kriegssituationen“ üben. Die Sprache war unter anderem von einem Angriff auf einen südkoreanischen Flugplatz. Die veröffentlichten Fotos zeigten mindestens sechs Raketen, die gleichzeitig abgefeuert wurden. Die jüngsten Raketenstarts erfolgten zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Vereinigten Staaten und Südkorea darauf vorbereiten, in der kommenden Woche groß angelegte Militärübungen unter dem Namen "Freedom Shield" zu starten. Die Führung in Pjöngjang fühlt sich bedroht. Denn dort sieht man die Militärmanöver Südkoreas und der USA als Vorbereitung für eine Invasion.

Mehr