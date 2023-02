STORY: Seltene Bilder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Begleitung seiner Tochter. Gemeinsam haben sie am Freitag eine Sportveranstaltung besucht, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag berichtete. Es war das erste Mal, dass Kims Tochter bei einer nicht-militärischen Veranstaltung zu sehen war. Über das Mädchen ist nur wenig bekannt, und ihr Name wurde in den staatlichen Medien bisher nicht genannt. Die Sportveranstaltung fand anlässlich des Geburtstages des verstorbenen Führers Kim Jong-il statt. Der Tag ist ein wichtiger Feiertag in Nordkorea. Gemeldet wurde jedoch auch ein weiterer Waffentest Nordkoreas. Am Samstag soll das Land, nach Angaben des südkoreanischen Militärs, erneut eine Rakete in Richtung offenes Meer gefeuert haben. Hier Archiv-Aufnahmen von vergangenen Raketen-Tests. Am Samstag war zunächst noch unklar, um was für einen Flugkörper es sich genau gehandelt haben soll. Die japanische Regierung vermutete jedoch, dass es eine ballistische Rakete gewesen sein könnte.

