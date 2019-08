Nordkorea hat die jüngsten Raketentests bestätigt. Der Machthaber Kim Jong Un habe am Mittwoch den ersten Abschuss eines neuen Raketensystems überwacht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Nordkorea ist wegen seiner Raketentests und seines Atomprogramms international weitgehend isoliert und mit Sanktionen belegt. Diplomaten zufolge soll sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Donnerstag mit dem Thema befassen. Der UN-Sprecher Stéphane Dujarric. "Wir sind uns der Berichte sehr wohl bewusst, dass Nordkorea zum zweiten Mal in einer Woche ballistische Raketen abgefeuert hat. Für den Generalsekretär ist dies nur eine weitere Erinnerung an die Bedeutung der Wiederaufnahme der Gespräche über die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel." Das südkoreanische Militär hatte von mindestens zwei Abschüssen an der Ostküste Nordkoreas berichtet. Die Geschosse seien 250 Kilometer geflogen und dann ins Meer gestürzt.