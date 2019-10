Nordkorea hat die Atomverhandlungen mit den USA in Schweden nur wenige Stunden nach ihrer Wiederaufnahme abgebrochen. Kim Myong Gil, Nordkoreas Chefunterhändler bei den Beratungen, warf am Samstagabend der Trump-Regierung Unbeweglichkeit vor. Die USA hätten Erwartungen geweckt, diese aber nicht erfüllt und hielten stattdessen an ihren alten Standpunkten fest. "Sie haben uns sehr enttäuscht und unsere Begeisterung für Gespräche gedämpft, indem sie nichts auf den Verhandlungstisch gelegt haben", sagte Gil. Das US-Außenministerium widersprach dieser Einschätzung. Die Kommentare des Chefunterhändlers Kim spiegelten nicht "den Inhalt oder den Geist" der achteinhalbstündigen Gespräche wider, sagte Außenamtssprecherin Morgan Ortagus. Nur einen Tag später versicherten Nordkorea und China am Sonntag einander ihrer engen Beziehungen. Der chinesische Präsident Xi Jinping erklärte der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge, beide Seiten hätten in einer Reihe wichtiger Fragen einen Konsens erreicht, was die Beziehungen beider Staaten in eine neue historische Ära führe. Die USA und China befinden sich seit Monaten in einem Handelsstreit.