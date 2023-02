STORY: Nordkorea hat am Montag mehrere ballistische Raketen von seiner Ostküste Richtung Meer abgefeuert. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs handelte es sich um zwei Raketen. Der japanische Rundfunksender NHK berichtete die Geschosse seien innerhalb weniger Minuten außerhalb der japanischen Wirtschaftszone niedergingen. Nordkoreanische Medien bestätigten kurze Zeit später, dass zwei Geschosse von einer Mehrfachraketenabschussvorrichtung abgefeuert wurden. Südkorea und Japan verurteilten die Raketenstarts. Das südkoreanische Außenministerium kündigte als Reaktion auf die jüngsten Tests Sanktionen gegen vier Personen und fünf Unternehmen an, die mit den Waffenprogrammen der Regierung in Pjöngjang in Verbindung stehen. Das US-Kommando für den Indopazifik erklärte, der jüngste Start stelle keine unmittelbare Bedrohung dar, unterstreiche aber die "destabilisierende Wirkung" der illegalen Waffenprogramme des isolierten Landes. Nordkorea hatte am Samstag bereits eine ballistische Rakete abgefeuert, nachdem die Regierung in Pjöngjang mit einer drastischen Reaktion auf die jährlichen gemeinsamen amerikanisch-südkoreanischen Militärübungen gedroht hatte.

