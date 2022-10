STORY: Nordkorea hat am Freitag erneut eine Kurzstreckenrakete abgefeuert, die östlich vor der koreanischen Halbinsel ins Meer schlug, hier Archivaufnahmen früherer Abschüsse. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs war dies der jüngste in einer Reihe von Raketenstarts, den das atomar bewaffnete Land inmitten erhöhter Spannungen durchführte. Zusätzlich näherten sich nordkoreanische Militärflugzeuge der stark befestigten Staatsgrenze und feuerten Geschosse ins Meer. Südkorea antwortete mit der Entsendung von Kampfjets, so der südkoreanische Generalstab. Einer seiner Vertreter sprach eine Mahnung aus. “Unser Militär warnt Nordkorea vor andauernden Provokationen, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel auslösen, und dringt darauf, dass es damit aufhört." Der Nationale Sicherheitsrat Südkoreas verurteilte Nordkorea für die Eskalation der Spannungen. Seoul verhängte die ersten Sanktionen gegen Pjöngjang seit fast fünf Jahren und setzte 15 nordkoreanische Personen und 16 an der Entwicklung von Raketen beteiligte Institutionen auf die schwarze Liste.

