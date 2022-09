STORY: Nordkorea hat seine Atomwaffenpolitik gesetzlich festgeschrieben. So werde eine unwiderrufliche Linie gezogen, damit es keinerlei Verhandlungen über die Atomwaffen des Landes gebe, sagte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un am Freitag vor der Obersten Volksversammlung Nordkoreas. Das berichteten staatliche Medien. Demnach hatte die oberste Volksversammlung Nordkoreas das Atomwaffen-Gesetz am Donnerstag abgesegnet. Das Gesetz legt fest, dass Atomwaffen im Falle einer Invasion oder zur Verteidigung bei einem Angriff eingesetzt werden können. Es verbiete zudem jegliche Weitergabe von Atomwaffen oder Atomwaffentechnologien an andere Länder. Nach Meinung von Beobachtern bereitet sich Nordkorea auf den ersten Atomtest seit 2017 vor.

