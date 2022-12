STORY: Nordkorea hat erneut Raketen getestet. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs feuerte Nordkorea die ballistische Rakete von der Ostküste des Landes aus ins Meer. Wie der japanische Sender NHK unter Berufung auf nicht namentlich genannte Regierungsbeamte berichtet, ging die Rakete außerhalb der japanischen Wirtschaftszone nieder. Ein Sprecher der südkoreanischen Regierung fand deutliche Worte: "Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Nationalen Sicherheitsrats verurteilen den Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea aufs Schärfste, da er eine klare Verletzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstellt, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verschärft und den Frieden und die Sicherheit in der Region bedroht. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich seit einigen Monaten wieder deutlich erhöht. In diesem Jahr hat Nordkorea so viele Raketen getestet wie noch nie. Das schürt Befürchtungen, dass das international abgeschottete Land erstmals seit 2017 wieder vor einem Atomtest stehen könnte.

