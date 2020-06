Bilder des Militärs von Südkorea, die eine Sprengung zeigen sollen: Nordkorea hat - einem Medienbericht zufolge - offenbar dieses Verbindungsbüro für Kontakte mit Südkorea von der Landkarte verschwinden lassen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap aus Südkorea am Dienstag unter Berufung auf südkoreanische Militärkreise. Demnach wurde das Bürogebäude in der nahe der Grenze gelegenen Stadt Kaesong zerstört. In den vergangenen Tagen hatten die Spannungen zwischen beiden koreanischen Staaten zugenommen. Auslöser waren Sendungen mit Medikamenten und Lebensmitteln sowie mit Flugblättern, die gegen die nordkoreanische Führung gerichtet sind. Diese Sendungen schickten Menschen aus Südkorea zumeist per Ballon oder als Flaschenpost über die Grenze in den Norden. Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hatte deswegen Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Zudem hatte die Staatsführung in Pjöngjang angekündigt, alle Kontakte in den Süden abzubrechen.