STORY: Nordkorea hat laut eigenen Angaben erneut Raketen getestet. Staatschef Kim Jong Un habe den Start von zwei strategischen Marschflugkörpern mit großer Reichweite beaufsichtigt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Der Test am Mittwoch habe der "Verbesserung der Kampfeffizienz und -stärke" von Marschflugkörpern, die der koreanischen Volksarmee "für den Einsatz taktischer Atomwaffen" zur Verfügung stünden" gedient, hieß es in der Meldung. Kim erklärte demnach, die Abschüsse seien weitere klare Warnungen an seine "Feinde". Nordkorea hatte erstmals im September 2021 einen strategischen Marschflugkörper getestet, bei dem Analysten davon ausgingen, dass er nukleare Sprengköpfe tragen könnte. Kim hat die Entwicklung kleinerer Sprengköpfe als vorrangiges Ziel angekündigt. Offen ist, ob Nordkorea Sprengköpfe bauen kann, die klein genug für einen Marschflugkörper sind.

Mehr