Debatten um Raketen: Nordkorea hat offenbar erneut Raketen getestet. Dabei handele es sich um zwei Kurzstreckengeschosse, die vor der Ostküste ins Meer gestürzt seien, teilte die südkoreanische Regierung am Dienstag mit. Es ist demzufolge der vierte Test innerhalb von knapp zwei Wochen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump hatten bei ihrem Treffen am 30. Juni neue Gespräche über eine atomare Abrüstung des abgeschotteten Landes verabredet. Nordkoreas Führung äußerte sich zunächst nicht dazu, kritisierte aber eine gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas, die am Montag begonnen haben soll, als Verstoß gegen diplomatische Absprachen. Solche Manöver nötigten Nordkorea dazu, die eigene Waffenentwicklung voranzutreiben. Kritik an den mutmaßlichen neuen Tests kam zunächst vor allem aus Südkorea und aus Japan.