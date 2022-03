STORY: Nordkorea will in den kommenden Jahren Satelliten zur Überwachung der USA und ihrer Verbündeten starten. Dies berichteten staatliche Medien am Donnerstag. Laut Machthaber Kim Jong Un würden "eine Menge" militärischer Aufklärungssatelliten in die Umlaufbahn gebracht werden, im Rahmen eines Fünfjahresplans. Die staatliche Nachrichtenagentur berichtete, Kim habe die Raumfahrtbehörde des Landes inspiziert und dabei festgestellt, der Zweck der militärischen Aufklärungssatelliten bestünde darin, die Streitkräfte Nordkoreas mit Echtzeitinformationen zu versorgen, über die Aggressionstruppen des US-Imperialismus in Südkorea, Japan und dem Pazifik. Das Vorhaben könnte sich als ebenso umstritten erweisen wie die Atomwaffentests des Landes. Experten sind der Ansicht, für die Satelliten würde die ballistische Raketentechnologie verwendet, die vom UN-Sicherheitsrat verboten wurde. Pjöngjang hat nach eigenen Angaben in den letzten zwei Monaten zwei Tests von Satellitensystemen durchgeführt. Die Starts waren international verurteilt worden. Das US-Militär reagierte mit einer verstärkten Überwachung des Gelben Meeres und einer erhöhten Bereitschaft zur Abwehr ballistischer Raketen. Kim verteidigte die Bestrebungen. Sie dienten dem Schutz der nordkoreanischen Souveränität, dem Recht auf Selbstverteidigung und Steigerung des nationalen Ansehens.

Mehr